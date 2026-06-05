Effetto clima ‘pazzo’ sulle infezioni da zanzare per ogni grado in più il rischio aumenta del 20%

Il cambiamento climatico sta facendo aumentare il rischio di infezioni trasmesse dalle zanzare. Ogni incremento di un grado della temperatura comporta un aumento del 20% nel rischio di contrarre queste malattie. Lo studio evidenzia come le variazioni di temperatura influenzino la diffusione e la crescita di questi agenti patogeni. I dati si basano sull’analisi di correlazioni tra temperature e casi di infezioni trasmesse da zanzare in diverse aree.

(Adnkronos) – Effetto 'clima pazzo' sulle malattie trasmesse dalle zanzare: per ogni grado di temperatura in più, il rischio di infezioni come Dengue, Chikungunya e West Nile aumenta del 16-32%: una media del +20% e oltre, stando ai dati discussi dai massimi esperti nazionali e regionali intervenuti insieme ai rappresentanti di Istituto superiore di sanità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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