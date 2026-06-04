Caldo e virus | il rischio arbovirosi sale del 20% per ogni grado

Ogni aumento di un grado di temperatura aumenta del 20% il rischio di trasmissione di virus arbovirali. La crescita delle temperature favorisce la diffusione di malattie come la Chikungunya, che sta diventando autoctona nel paese. Le condizioni climatiche più calde favoriscono la proliferazione di zanzare vettori, rendendo più probabile il contagio all’interno di aree urbane e rurali.

Come influisce un singolo grado di calore sulla trasmissione virale?. Perché la Chikungunya sta diventando una malattia autoctona in Italia?. Quali virus aumentano il rischio di contagio con il caldo?. Cosa accade alle larve di zanzara durante gli inverni miti?.? In Breve Rischio West Nile aumenta del 32% per ogni grado sopra la media.. Federica Gobbo spiega l'accelerazione del ciclo riproduttivo della zanzara tigre.. Nel 2025 la Chikungunya ha registrato 384 casi autoctoni in Italia.. Anna Teresa Palamara dell'ISS promuove monitoraggio costante e sorveglianza entomologica.. L’incremento termico accelera la trasmissione delle arbovirosi: il rischio sale del 20% per ogni grado in più. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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