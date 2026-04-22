In piazza Vidoni, a pochi passi dal Senato, si sono svolte manifestazioni contro il disegno di legge sul consenso informato, che prevederebbe restrizioni all'insegnamento dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Consenso negato” e “Sì all’educazione sessuo-affettiva”, criticando le norme che, secondo loro, limiterebbero la libertà di insegnamento su queste tematiche. La protesta si è svolta in un contesto di tensione tra sostenitori e contrari della proposta di legge.

“Consenso negato, sì all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole”. È quello che si legge sui cartelli, appesi un po’ ovunque in piazza Vidoni a pochi passi dal Senato. È qui infatti che diverse associazioni, come Italy Needs Sex Education, Meglio a Colori ed Educare alle Differenze si sono date appuntamento per dire no al Ddl Valditara sul consenso informato che regola l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. A questo proposito Lou MS. Femme di Italy Needs Sex Education spiega che negli istituti italiani, ci vorrebbe “l’educazione sessuo-affettiva comprensiva”. “Spesso ci accusano di voler introdurre la spiegazione del sesso penetrativo ai bambini di pochi anni – dichiara Lou MS.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, protesta contro Valditara: “Ddl sul consenso informato mette il bavaglio alla libertà di insegnamento”

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