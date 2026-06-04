Consenso informato a scuola è legge | sì dei genitori obbligatorio per educazione affettiva e sessuale Cosa è previsto

È diventata legge l’obbligatorietà del consenso informato scritto dei genitori per partecipare a attività scolastiche e progetti extrascolastici che riguardano l’educazione affettiva e sessuale. La norma stabilisce che i genitori devono approvare in modo formale ogni iniziativa inerente a questi temi, che si svolga al di fuori dell’orario delle lezioni o come parte di programmi scolastici. Non sono previste eccezioni o deroghe a questa richiesta di consenso.

Diventa legge il provvedimento che introduce il consenso informato scritto dei genitori per qualsiasi attività extracurricolare o progetto scolastico dedicato a sessualità e affettività. I quattro pilastri della legge. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) l’acquisizione del consenso informato dei genitori – o degli stessi studenti se maggiorenni – diventa obbligatoria. Nessuna deroga. Prima di chiedere l’autorizzazione, l’istituto deve fornire alle famiglie informazioni dettagliate su obiettivi, contenuti, materiali didattici ed eventuali esperti esterni coinvolti. Per chi non firma, la scuola è tenuta a predisporre attività formative alternative. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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