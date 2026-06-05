Educazione sessuale a scuola Galiano | I ragazzi si informano su TikTok preferiamo lasciarli soli o affidarli ad adulti preparati?

In queste ore si sta discutendo sull'approvazione del ddl Valditara riguardante l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Il ministro ha sottolineato che molti studenti si informano su TikTok, portando a riflettere sulla scelta tra lasciare i ragazzi senza supporto o affidarsi a figure adulte preparate. La proposta di legge mira a regolamentare i programmi di educazione sessuale nelle istituzioni scolastiche. La discussione coinvolge diverse parti politiche e pedagogiche.

In queste ore si discute intensamente dell’approvazione del ddl Valditara sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Le regole prevedono lo stop alle lezioni alla primaria e il consenso informato dei genitori per poterle frequentare alle medie e alle superiori. Su questo tema è intervenuto il docente e scrittore Enrico Galiano attraverso un video sui propri canali social. Lo spunto nasce dal commento di un utente, secondo cui la scuola dovrebbe pensare alle materie “classiche”, lasciando questi temi delicati alle famiglie. Il professore non nasconde un certo scetticismo a riguardo. Secondo il suo pensiero, sarebbe perfetto se le famiglie se ne occupassero davvero, affrontando il tema con i propri figli; tuttavia, la realtà quotidiana sembra molto diversa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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