Arriva in sala Un anno di scuola, straordinario secondo film di Laura Samani, già molto apprezzato alla mostra del cinema di Venezia. Nella sua brevità, è un raro gioiello di profondità e finezza, di giustezza nella scrittura sull’adolescenza, la scuola, il bullismo, il rapporto tra coetanei e coetanee, mentre sta per affacciarsi nel loro futuro la vita adulta. Ha il solo difetto di sembrare all’apparenza un film gradevole, grazioso, ma forse un po’ facile. È forte la concorrenza in questo momento in sala. Ci sono titoli di richiamo, come il grande film di François Ozon dal capolavoro di Albert Camus Lo straniero, presentato in concorso a... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Un anno di scuola” riesce a parlare ad adulti e ragazzi

Leggi anche: Marco Rovelli: «La società in cui viviamo è individualistica e prestazionale e la scuola è organica a questo mondo. La distanza che i giovani sentono è quella dal mondo degli adulti e la scuola è fatta di adulti, nonostante i protagonisti siano ragazzi e ragazze»

Nasce la Consulta nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia. Terragni: “Noi adulti dobbiamo imparare ad ascoltarvi”Si è insediata a Firenze, nella sede dell’Istituto degli Innocenti (Idi), la Consulta nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell’Autorità garante per...

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Temi più discussi: Al cinema Un anno di scuola di Laura Samani; Un anno di scuola, il film di Laura Samani arriva in sala dal 9 aprile; Arriva nelle sale Un anno di scuola, opera seconda di Laura Samani; Anteprima regionale stasera a Trieste per Un anno di scuola il nuovo film di Laura Samani.

'Un anno di scuola' di Samani arriva nelle sale: Nel film la Trieste dei rioni, grande emozione presentarlo qui (VIDEO)Ieri sera al cinema Ambasciatori si è tenuta l'anteprima di Un anno di scuola, il nuovo film della regista triestina Laura Samani ispirato all'omonimo romanzo di Giani Stuparich, che da oggi sarà in ... triesteprima.it

‘Un anno di scuola’, i piccoli grandi corpi di Laura SamaniLa pressione dell'opera seconda, quel momento slinding doors a cui la testa torna spesso, il male gaze come dispositivo narrativo, il metodo-non-metodo, i Prozac+ e il Great Complotto. Una chiacchie ... rollingstone.it

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