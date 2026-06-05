Educazione al rispetto già in aula per 3 studenti su 4 Ma il benessere psicologico resta la vera urgenza Sondaggio Skuolanet

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre studenti su quattro hanno affrontato in classe argomenti come rispetto, relazioni, consenso e stereotipi di genere. Tuttavia, il benessere psicologico degli studenti rappresenta ancora una priorità. Secondo un sondaggio di Skuola.net, molte scuole discutono di educazione civica, ma i problemi legati alla salute mentale degli studenti rimangono una questione urgente.

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Tre studenti su quattro hanno già incontrato a scuola temi come il rispetto, le relazioni, il consenso e gli stereotipi di genere. A dirlo è un sondaggio di Skuola.net condotto su mille alunni di medie e superiori, diffuso in concomitanza con l’approvazione definitiva al Senato del Ddl Valditara. Il provvedimento – 78 voti favorevoli, 38 contrari – introduce l’obbligo del consenso informato scritto dei genitori per partecipare ad attività extracurricolari legate a sessualità e affettività. Ma cosa succede già oggi nei corridoi e nelle classi? Secondo la rilevazione, solo il 27% degli studenti segnala una presenza “poca o nulla” di iniziative sull’educazione al rispetto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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