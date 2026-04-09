Oggi entra in funzione il progetto di formazione promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con INDIRE, dedicato all'educazione al rispetto e alla parità di genere. L'iniziativa mira a coinvolgere i docenti e a stimolare la partecipazione attiva degli studenti, con l'obiettivo di promuovere relazioni basate su empatia e uguaglianza. La prima fase prevede interventi di formazione rivolti agli insegnanti e attività dedicate agli studenti.

Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE. L'iniziativa mira a diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza attraverso un approccio organico e strutturato. Il progetto si inserisce nel quadro delle Linee guida per l'Educazione civica e delle Indicazioni nazionali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola nella prevenzione e nel contrasto di discriminazioni e stereotipi di genere. Al centro vi è la promozione di relazioni basate sull'empatia e sulla dignità della persona, in linea con i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE. Valditara: “Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti”

Educazione al rispetto e alla parità di genere, al via il progetto MIM-Indire. Cosa è previsto. Valditara: “Realizziamo per la prima volta l’educazione affettiva nelle scuole”Diventa pienamente operativo da oggi il progetto nazionale di formazione "Educazione al rispetto e alla parità di genere", promosso dal Ministero...

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In questi giorni in cui la scuola si interroga su cosa significhi educare, ascoltare, proteggere, continuare a credere nell’amore è una scelta rivoluzionaria. Lo sa bene Matilde, protagonista del romanzo “Wittgenstein urlava a scuola” di Lucrezia Lerro, che afffront - facebook.com facebook

«Il bene e il male. Educare le nuove generazioni» è il titolo dell’incontro che vedrà come protagonista il filosofo Umberto Galimberti il 14 aprile alle ore 21 alla ChorusLife Arena. x.com