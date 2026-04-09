Educare al rispetto e alla parità | operativo il progetto del MIM con INDIRE Valditara | Realizziamo l' educazione al rispetto alle relazioni all' empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti

Da iltempo.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi entra in funzione il progetto di formazione promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con INDIRE, dedicato all'educazione al rispetto e alla parità di genere. L'iniziativa mira a coinvolgere i docenti e a stimolare la partecipazione attiva degli studenti, con l'obiettivo di promuovere relazioni basate su empatia e uguaglianza. La prima fase prevede interventi di formazione rivolti agli insegnanti e attività dedicate agli studenti.

Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE. L'iniziativa mira a diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza attraverso un approccio organico e strutturato. Il progetto si inserisce nel quadro delle Linee guida per l'Educazione civica e delle Indicazioni nazionali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola nella prevenzione e nel contrasto di discriminazioni e stereotipi di genere. Al centro vi è la promozione di relazioni basate sull'empatia e sulla dignità della persona, in linea con i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE. Valditara: “Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti”

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