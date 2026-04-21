Maturità 2026 primo toto-tracce | D'Annunzio e Pirandello tra gli autori favoriti il sondaggio di Skuolanet

Secondo un sondaggio condotto tra gli studenti, i candidati alla Maturità 2026 sembrano puntare principalmente su autori come D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Verga e Pascoli. Tra le possibili tracce, quelle dedicate a D’Annunzio risultano le più attese, seguite dagli altri autori menzionati. Il toto-tracce fornisce un primo quadro delle preferenze degli studenti e delle possibili tematiche che potrebbero essere proposte durante l'esame.

Il toto-tracce della Maturità 2026 di Skuola.net. Gli studenti scommettono su D’Annunzio (in testa), Pirandello, Ungaretti, Verga, Pascoli. Ma anche su Intelligenza artificiale e sulle guerre. Tra gli anniversari e l'attualità ci sono gli 80 anni della Repubblica Italiana e l’avventura dell’uomo nello Spazio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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