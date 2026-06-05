Viene rappresentata la storia dell’amicizia tra Nino Rota ed Eduardo De Filippo, due artisti e intellettuali del secolo scorso. Lo spettacolo include musica e rievoca la loro relazione umana e professionale.

È un racconto con musica in cui viene rievocata l’amicizia e la complicità umana e professionale che ha tenuto legati due grandi artisti e intellettuali del secolo scorso come Nino Rota ed Eduardo De Filippo. L’amico geniale, che il Teatro Comunale propone al Manzoni stasera alle 20,30, aspettando la rappresentazione dell’opera di Rota Napoli Milionaria dal 12 al 17 giugno al Nouveau. Il concerto-lettura ripercorre le tappe fondamentali del sodalizio tra i due artisti non soltanto nella loro dimensione ufficiale, celebrata dai media e dalla memoria del pubblico, ma anche nelle pieghe di un rapporto che è sempre stato carico di reciproco rispetto ed empatia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eduardo De Filippo e Nino Rota, va in scena la storia di un’amicizia geniale

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