All'Ambra Jovinelli si svolge la rappresentazione di “Ditegli sempre di sì”, opera di Eduardo De Filippo. La scena è affidata a un cast di undici giovani attori under 40, diretti dal regista Domenico Pinelli alla sua prima esperienza come regista. La rappresentazione, in programma dall’8 al 19 aprile, propone una versione rivisitata del classico, mantenendo comunque alcuni elementi tradizionali.

Ditegli sempre di sì è una commedia divertentissima, retta da un meccanismo comico perfetto. Scritta nel 1927 e rivisitata nel 1932, è ricca di spunti riflessivi e affronta, con leggerezza apparente, un tema estremamente affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò sicuramente bene: la pazzia. La follia diventa, quindi, motore comico e riflessivo insieme, un espediente teatrale capace di sovvertire i ruoli e interrogare lo spettatore. In questo allestimento si presta una maggiore attenzione al testo e agli accadimenti; il punto di arrivo è la restituzione di una forma più complessa e articolata approfondendo la condizione umana di tutti i personaggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - All'Ambra Jovinelli va in scena “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo

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