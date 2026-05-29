L’amico geniale il rapporto tra Eduardo e Nino Rota va in scena a Bologna
A Bologna, presso l'Auditorium Manzoni in via de’ Monari 1, prende il via “L’amico Geniale”, uno spettacolo che ricostruisce il rapporto tra Eduardo e Nino Rota. La rappresentazione si svolge nel cuore della città e approfondisce la collaborazione tra i due artisti. L’evento è aperto al pubblico e fa parte di una programmazione dedicata alla storia culturale e artistica del territorio. La data di inizio e le modalità di partecipazione sono state annunciate recentemente.
Al via nel cuore di Bologna, presso l'Auditorium Manzoni in via de’ Monari 1, L'amico Geniale di Eduardo e Nino Rota. L’offerta del Teatro Comunale di Bologna si arricchisce con un concerto straordinario per violoncello, pianoforte e voce narrante su musiche di Nino Rota, in scena venerdì 5. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Opposites Attract | Ed Helms, Paul Rudd, Amy Poehler | COMEDY, ROMANCE | Full Movie in English
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