parco divertimenti leolandia assume oltre 100 addetti

SONO 100 i nuovi posti di lavoro disponibili già dal mese di marzo a Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia: le selezioni sono aperte e le candidature si possono trasmettere attraverso l’apposito form accessibile dal sito del parco alla voce Lavora Con Noi. La nuova campagna recruiting risponde all’esigenza di rafforzare l’organico in vista di una stagione sempre più intensa: a rendere il 2026 un anno ancora più significativo sarà l’inaugurazione della nuova montagna russa che debutterà in primavera, nonché la più grande attrazione mai realizzata nei 55 anni di storia del parco, destinata ad amplificare ulteriormente i flussi di visitatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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