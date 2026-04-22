MagicLand | biglietti a prezzi scontati per il parco divertimenti di Valmontone
Da quando è stato inaugurato nel 2011, MagicLand si è affermato come il principale parco divertimenti del Centro-Sud Italia. Situato nella zona di Valmontone, il parco offre biglietti con tariffe scontate per visitatori di diverse età. La struttura, nota anche come “La Capitale del Divertimento”, accoglie numerosi visitatori durante tutto l’anno, proponendo attrazioni e spazi pensati per il divertimento di famiglie e gruppi di amici.
Aperto nel 2011, MagicLand è il principale parco divertimenti del Centro-Sud Italia, conosciuto come “La Capitale del Divertimento”. Occupa un’area estesa di 600.000 m2, ospita oltre 17.000 piante e conta oltre 40 attrazioni di vario tipo, dalle sfide per coraggiosi alle avventure per la famiglia.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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