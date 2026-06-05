Economia agricola locale l' esame dei prezzi | Mercato stazionario unica variazione per la soia

Il mercato agricolo locale si presenta stabile, con l’unica variazione rappresentata dal prezzo della soia. La Camera di Commercio dell’Emilia ha reso noto il rapporto dopo la riunione delle Commissioni Tecniche tenutasi il 4 giugno nella sede di Piacenza.

Mercato stazionario per l’economia agricola locale. A tracciare il resoconto la Camera di Commercio dell’Emilia, a seguito della seduta delle Commissioni Tecniche di ieri, giovedì 4 giugno, in corso nella sede di Piacenza.Riunione da cui emerge «un quadro di generale stabilità per l'economia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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