Mercato locale e listino prezzi | La resilienza di prodotti tipici e derivati industriali garantisce stabilità
Nel mercato locale si osserva una certa stabilità dei prezzi, grazie alla capacità di alcuni prodotti tipici e derivati industriali di mantenere la domanda. Le variazioni di prezzo sono limitate e si registrano anche in presenza di fluttuazioni generali del settore. Questa tendenza contribuisce a preservare l’equilibrio tra domanda e offerta nel territorio, offrendo un quadro più stabile rispetto ad altri comparti economici.
. A presentare l’analisi è la Camera di Commercio dell’Emila, dopo la seduta a Piacenza di giovedì 23 aprile, in cui è stato esaminato l’andamento del listino prezzi.«Uno strumento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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