Mercato locale e listino prezzi | La resilienza di prodotti tipici e derivati industriali garantisce stabilità

Nel mercato locale si osserva una certa stabilità dei prezzi, grazie alla capacità di alcuni prodotti tipici e derivati industriali di mantenere la domanda. Le variazioni di prezzo sono limitate e si registrano anche in presenza di fluttuazioni generali del settore. Questa tendenza contribuisce a preservare l’equilibrio tra domanda e offerta nel territorio, offrendo un quadro più stabile rispetto ad altri comparti economici.