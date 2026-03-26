Il consiglio comunale ha approvato il riordino dei mercati cittadini con l’obiettivo di rinnovare gli spazi dedicati alla vendita diretta. La proposta prevede interventi per rafforzare il commercio di prossimità e sostenere le microimprese locali. La modifica della rete dei mercati entrerà in vigore nei prossimi mesi, con un piano di riorganizzazione degli spazi pubblici.

La rete dei mercati cittadini si prepara a cambiare volto con un piano di riordino che punta a rafforzare il commercio di prossimità, sostenere le microeconomie e ridisegnare gli spazi urbani. La VI Commissione consiliare (Sviluppo economico e attività produttive, turismo), presieduta da Carmelo Versace, ha dato il via libera alla proposta con 13 voti favorevoli e 3 astensioni, al termine dell’audizione dell’assessore alla Città produttiva Alex Tripodi e della responsabile del servizio attività mercatali Sara Malatia. Il progetto introduce diverse novità: dall’aumento dei posteggi per i commercianti alla creazione di nuovi mercati rionali e spazi dedicati ai prodotti a chilometro zero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Via libera al riordino dei mercati cittadini, Versace e Tripodi: "Passo storico per l’economia locale"

Articoli correlati

Economia globale: Fed, inflazione europea e dati Giappone al centro dell’attenzione dei mercati finanziari.La giornata economica odierna, 18 febbraio 2026, è caratterizzata da un fitto calendario di eventi che spaziano dalla pubblicazione di dati...

Dagli ex Mercati generali al complesso Ama: la rivolta dei cittadini contro "il nuovo cemento"Dagli ex Mercati Generali al complesso Ama alla Montagnola: attivisti e residenti del Municipio VIII fanno fronte comune contro il “nuovo cemento”,...

Tutti gli aggiornamenti su Via libera

Temi più discussi: Aosta, via libera al riordino dei mercati: il martedì si svuoteranno piazza Mazzini e il Foro Boario; Via libera in Stato Regioni al rinnovo dell’Acn dei pediatri di libera scelta. Ok in Unificata al nuovo Piano non autosufficienza; Nuovo Codice dell’Edilizia: al via la fase attuativa e le nuove norme tecniche; Dall'Europa l'aiuto per gli ambulanti per fermare il bando per i nuovi posteggi di Roma.

Via libera in Stato Regioni al rinnovo dell’Acn dei pediatri di libera scelta. Ok in Unificata al nuovo Piano non autosufficienzaVia libera della Stato-Regioni anche al decreto sugli indicatori del Fascicolo sanitario elettronico e al riordino degli Irccs. quotidianosanita.it

Dallo Iacp via libera a fondi Fesr e piano per rilanciare le bottegheVia libera a una serie di interventi strategici per il rilancio del patrimonio immobiliare e delle politiche sociali nella provincia ... 98zero.com

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva anti corruzione che stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista un articolo dedicato all'abuso d'ufficio su cui la diret - facebook.com facebook

Via libera del Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri: l’Europa va finalmente nella direzione giusta, su una linea che l’Italia ha sostenuto con forza. Con i return hubs si amplia la possibilità di individuare una Nazione di rimpatrio per gli immigrati irr x.com