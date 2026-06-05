L’eclissi di Luna del 2026 inizierà alle 2:00 di notte, visibile dall’Italia, e durerà circa 6 ore. Durante l’evento, il disco lunare sarà coperto per il 96%, lasciando solo una piccola porzione di superficie illuminata. La Luna assumerà tonalità rossastre, diventando più scura man mano che l’ombra terrestre si estende. La fase di massima copertura si avrà intorno alle 4:30 del mattino.

A che ora inizierà l'oscuramento visibile dall'Italia?. Come cambierà il colore della Luna durante l'evento?. Dove si potranno osservare le fasi migliori con cielo limpido?. Quando avverrà la prossima eclissi totale visibile in Europa?.? In Breve Circa 1,3 miliardi di persone potranno assistere all'intera fase parziale dell'eclissi.. In Italia l'evento culminerà alle 06:12 del 28 agosto 2026.. Il fenomeno durerà complessivamente 5 ore e 38 minuti.. Prossime eclissi totali previste tra il 31 dicembre 2028 e il 21 dicembre 2029.. Un’eclissi parziale di Luna oscurerà il 96% del disco lunare tra il 27 e il 28 agosto 2026. Tra il 27 e il 28 agosto 2026, un evento astronomico di eccezionale portata coinvolgerà milioni di osservatori in Europa, Africa, Nord America e Sud America. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eclissi di Luna 2026: il 96% del disco sparirà sotto l’ombra terrestre

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