Le proiezioni macroeconomiche di Bankitalia per il 2026-2028 | una crescita anemica sotto l’ombra del conflitto mediorientale

Il 3 aprile 2026, la Banca d’Italia ha diffuso le previsioni macroeconomiche per il periodo 2026-2028, in un quadro caratterizzato da incertezze legate al conflitto in Medio Oriente e all’andamento dei prezzi energetici. Le stime indicano una crescita economica modesta nei prossimi anni, con un’espansione limitata del Pil e un quadro di stabilità difficile da raggiungere. La situazione internazionale influisce sulle prospettive di sviluppo del paese.

Il 3 aprile 2026 la Banca d’Italia ha pubblicato le proiezioni macroeconomiche per il triennio 2026-2028, in un contesto di elevata incertezza legato al conflitto in Medio Oriente e ai prezzi energetici. Nello scenario di base, il PIL italiano crescerà solo dello 0,5% nel 2026 e nel 2027, accelerando marginalmente allo 0,8% nel 2028. L’inflazione salirà al 2,6% nel 2026 per effetto del rialzo di petrolio e gas, per poi scendere poco sotto il 2% nel biennio successivo. Queste stime, riviste al ribasso, segnalano una crescita anemica che complica la sostenibilità del debito pubblico italiano (vicino al 140% del PIL) e aumenta la pressione sui rendimenti dei BTP e sullo spread.🔗 Leggi su Bergamonews.it Bankitalia taglia le stime del Pil: +0,5% nel 2026. Italia a rischio crescita zero se i prezzi del petrolio restano altiLa Banca d’Italia rivede al ribasso le previsioni sull’economia italiana per il prossimo triennio. Leggi anche: Bankitalia taglia le previsioni di crescita: Pil +0,5% in 2026 e 2027