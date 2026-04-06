Il 6 aprile 2026, quattro astronauti hanno sorvolato la Luna, segnando il primo passaggio di questo tipo dal 1972. La missione Artemis 2 ha portato gli astronauti sopra il satellite terrestre, un evento che non si verificava da oltre cinquanta anni. La foto scattata durante il sorvolo mostra il satellite visto dallo spazio, catturando un momento storico per l’esplorazione spaziale.

Lo riferisce l’Afp, spiegando che i tre astronauti della Nasa Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen, sono arrivati in prossimità della Luna nelle prime ore di lunedì. Alle 0.42, l’equipaggio ha imboccato l’ultima fase della missione entrando nella “sfera di influenza” lunare, la zona in cui l’attrazione gravitazionale della Luna prevale su quella terrestre. Non è previsto un allunaggio, ma la missione ha comunque una portata storica: tutte le missioni Apollo tra il 1968 e il 1972 avevano infatti portato oltre l’orbita terrestre soltanto astronauti americani, per lo più ex militari. Secondo l’Afp,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Luna: gli astronauti di Artemis II hanno sorvolato stasera il satellite terrestre. Sono stati i primi dal 1972 (Foto)

Verso la Luna, tutti i segreti della missione Artemis II: gli astronauti pronti a fotografare il lato nascosto del nostro satellitePer la prima volta in oltre 50 anni, degli astronauti orbiteranno attorno alla Luna dopo aver completato con successo la fase cruciale di accensione...

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Luna, astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai un equipaggio così distante dalla TerraDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio della ... gazzettadelsud.it

Quattro astronauti verso il lato oscuro della Luna: ecco il piano | Diretta video18 ore fa Gli astronauti di Artemis II testano i comandi manuali di Orion in vista del flyby lunare. hdblog.it

Mentre il programma Artemis riaccende le teorie del complotto sugli allunaggi Apollo, gli esperti chiariscono perché tornare sulla Luna sia oggi complesso quanto negli anni Sessanta, se non di più: https://fanpa.ge/AKyiy facebook

"Stiamo cadendo verso la Luna": il momento storico raccontato dalla missione Artemis - la Repubblica x.com