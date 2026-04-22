A Villa Tasca torna il Nomad Music Festival | musica house disco e live set tra piante tropicali e palme secolari

Domenica 5 e domenica 12 luglio, a Palermo, si svolgerà nuovamente il Nomad Music Festival presso Villa Tasca. La manifestazione offrirà un programma di musica house, disco e live set, ambientato tra piante tropicali e palme secolari. Questa edizione presenta diverse novità rispetto alle precedenti, attirando appassionati di musica e natura in un contesto all’aperto. L’evento si ripete con due appuntamenti consecutivi nel mese di luglio.