A Villa Tasca torna il Nomad Music Festival | musica house disco e live set tra piante tropicali e palme secolari

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 e domenica 12 luglio, a Palermo, si svolgerà nuovamente il Nomad Music Festival presso Villa Tasca. La manifestazione offrirà un programma di musica house, disco e live set, ambientato tra piante tropicali e palme secolari. Questa edizione presenta diverse novità rispetto alle precedenti, attirando appassionati di musica e natura in un contesto all’aperto. L’evento si ripete con due appuntamenti consecutivi nel mese di luglio.

Nomad Music Festival torna a Palermo domenica 5 e domenica 12 luglio, con una nuova edizione che porta con sé tante novità. Si torna a ballare nel cuore verde di Villa Tasca, tra piante tropicali e palme secolari, morbide sedute e un’atmosfera rilassata nel grande prato per due appuntamenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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