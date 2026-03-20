Torna Musica Regina in Villa International Music Festival | la V edizione accende Torino tra musica arte e visioni

Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 si svolge a Torino la quinta edizione di “Musica Regina in Villa” International Music Festival. L’evento porta nella città artisti internazionali, concerti in location storiche e una serie di iniziative legate alla musica e alla cultura. La manifestazione si svolge in diverse location di Torino e coinvolge pubblico locale e visitatori.

Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a confermarsi come uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate culturale piemontese. Dopo il successo dello scorso anno, che ha richiamato oltre 3.000 spettatori, il festival torna negli spazi di Villa della Regina, residenza sabauda patrimonio Unesco, con un programma che intreccia musica, valorizzazione del patrimonio e visione artistica contemporanea. Promosso dall’ Associazione Apeiron in collaborazione con le Residenze Reali Sabaude del Ministero della Cultura e con l’ Associazione Amici di Villa della Regina, il festival sarà ancora una volta guidato dal Maestro Francesco Mazzonetto, pianista concertista, ideatore e direttore artistico della manifestazione sin dalla prima edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioni Articoli correlati Leggi anche: Il centro si accende di colori: torna la Fluo Run tra fitness, musica e corsa Leggi anche: Caltabellotta diventa “Città Presepe”: torna la 31esima edizione tra teatro, musica e antichi mestieri Tutto quello che riguarda Musica Regina Discussioni sull' argomento Torna Musica Regina in Villa International Music Festival dal 28 giugno al 5 luglio 2026; Quindici anni senza Nilla Pizzi: cosa ci manca della regina della canzone; Da Sal Da Vinci a Giorgia. La musica accende l'estate dell'Arena della Regina; Le stelle della Regina: Che estate all’Arena. Un viaggio tra musica, danza e cultura presso la scuola "Regina Margherita-Leonardo Da Vinci" di Avellino - facebook.com facebook