Ecco la nuova linea 18 | collegherà i parcheggi di Trento Sud con ospedali centri sportivi e non solo

Da trentotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 11 giugno entra in funzione a Trento la linea 18 del trasporto pubblico, ideata da Trentino Trasporti e dal Comune. La nuova linea collega i parcheggi scambiatori gratuiti di Trento Sud con ospedali e centri sportivi della zona.

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Dall’11 giugno debutta in città una nuova linea del trasporto pubblico: è la linea 18, studiata da Trentino Trasporti in collaborazione con l’amministrazione comunale per collegare i parcheggi scambiatori gratuiti di Trento Sud con i poli ospedalieri, alcuni importanti centri sportivi, la zona. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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