Ecco la nuova linea 18 | collegherà i parcheggi di Trento Sud con ospedali centri sportivi e non solo

Dal 11 giugno entra in funzione a Trento la linea 18 del trasporto pubblico, ideata da Trentino Trasporti e dal Comune. La nuova linea collega i parcheggi scambiatori gratuiti di Trento Sud con ospedali e centri sportivi della zona.

Dall’11 giugno debutta in città una nuova linea del trasporto pubblico: è la linea 18, studiata da Trentino Trasporti in collaborazione con l’amministrazione comunale per collegare i parcheggi scambiatori gratuiti di Trento Sud con i poli ospedalieri, alcuni importanti centri sportivi, la zona. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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*Linea Verde*:collegherà il parcheggio scambiatore di Ca' di Cozzi a Borgo Roma in 30 minuti

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COMUNE DI TRENTO * LA NUOVA LINEA 18 COLLEGA I PARCHEGGI GRATUITI DI TRENTO SUD CON GLI OSPEDALI E IL CENTRO CITTÀ, I BUS CIRCOLANO OGNI 15 MINUTI NEI GIORNI ...La linea è stata studiata da Trentino Trasporti e Comune su richiesta di Asuit, ospedale San Camillo e dei mobility manager di grandi aziende come Zobele, Gpi ... agenziagiornalisticaopinione.it

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