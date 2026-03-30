Saint-Gobain amplia l' hub logistico di Bari con una nuova linea produttiva per servire tutto il Sud Italia
Saint-Gobain Italia ha inaugurato una nuova linea produttiva all’interno dell’hub logistico di Bari, ampliando così le capacità operative nella regione. L’impianto serve ora come principale punto di distribuzione del Gruppo per l’intera area del Sud Italia, rafforzando la presenza nel territorio. La struttura si trova all’interno di un centro logistico integrato situato nella città.
Saint-Gobain sceglie ancora Bari: con un investimento di circa 5 milioni di euro, il Gruppo rafforza il polo logistico da 7.000 m² inaugurando una nuova linea produttiva di premiscelati tecnici, colle, massetti e rasanti. L’hub pugliese diventa così il punto di riferimento per la distribuzione dei prodotti per le costruzioni e le infrastrutture in tutto il Mezzogiorno. Saint-Gobain Italia rafforza la propria presenza nel Mezzogiorno con l'inaugurazione della nuova linea produttiva all’interno dell’hub logistico integrato di Bari, destinato a diventare il principale polo di distribuzione del Gruppo per l'intera Italia meridionale.... 🔗 Leggi su Baritoday.it
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