Il business dei parcheggi negli ospedali romani | ecco i 5 più cari

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, nelle aree di sosta a pagamento degli ospedali romani, vengono incassati milioni di euro attraverso i parchimetri automatici. Tra le diverse strutture, cinque si distinguono per i costi più elevati, attirando l’attenzione sulla gestione dei parcheggi e sui ricavi generati. I dati sui prezzi e sugli incassi evidenziano un business consistente, che coinvolge diverse aziende incaricate della gestione delle aree di sosta. Questa situazione fa riflettere sulle modalità di incasso e sulla distribuzione delle risorse nelle strutture sanitarie della città.

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Milioni di euro finiscono "parcheggiati" ogni anno nelle casse automatiche delle aree di sosta a pagamento degli ospedali romani. Almeno di quelli che fanno pagare la sosta a utenti, parenti e accompagnatori dei degenti, con tariffe ancor più salate delle strisce blu tariffate nel resto di Roma (dove si paga un euro l'ora fuori le Ztl e 1,20 € l'ora all'interno delle Ztl, fino a un massimo di 4 € per 8 ore continuative di sosta).  Il caro-parcheggi più esoso è al policlinico Gemelli, dove i primi 30 minuti sono gratuiti, ma l'ora successiva costa 3 euro (fino a 3 ore si pagano 6 €, per 4 ore 7,50 €, per 5 ore 9 €, per 6 ore 10,50 €, per 7 ore 12 €, per 8 ore 13,50 € e per 9 scatta la tariffa massima h24 di 15 €). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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