Ecco la Lunga notte delle chiese | visite racconti e percorsi per intrecciare fede e storia

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le chiese si trasformano in luoghi da attraversare e vivere anche oltre gli orari tradizionali con visite, narrazioni, concerti e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio religioso e culturale della città. Venerdì 5 giugno, dalle 20,30 in poi, Sciacca ospiterà l’11esima edizione della “Lunga. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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