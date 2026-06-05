Ecco la Lunga notte delle chiese | visite racconti e percorsi per intrecciare fede e storia

Le chiese si trasformano in luoghi da attraversare e vivere anche oltre gli orari tradizionali con visite, narrazioni, concerti e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio religioso e culturale della città. Venerdì 5 giugno, dalle 20,30 in poi, Sciacca ospiterà l’11esima edizione della “Lunga. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE – 11° EDIZIONE – 5 giugno 2026 – Presentazione del tema #HOME Francesco va’, e ripara la mia CASAGiungerà alla sua 11a edizione, venerdì 5 giugno 2026, la Lunga Notte delle Chiese, la grande notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave ... brindisilibera.it