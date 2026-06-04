La Diocesi di Carpi aderisce alla Lunga notte delle chiese aperture straordinarie e visite guidate

La Diocesi di Carpi, attraverso l’Ufficio Beni Culturali diretto dall’architetto Sandra Losi, aderisce all’undicesima edizione dell’iniziativa culturale "Lunga notte delle chiese", in programma per venerdì 5 giugno in tutta Italia. Per l'occasione è prevista l'apertura straordinaria serale di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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