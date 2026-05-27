Lunga Notte delle Chiese | visite guidate e non solo nella Parrocchia Maria SS Ausiliatrice
La Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice partecipa per la prima volta alla Lunga Notte delle Chiese, in programma il 5 giugno. Durante l’evento, saranno organizzate visite guidate e altre attività legate a musica, arte e cultura. La manifestazione, alla sua 11ª edizione, coinvolge vari luoghi di culto in una notte dedicata all’apertura e alla scoperta di spazi spirituali e artistici.
La Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice partecipa quest’anno, per la prima volta, alla Lunga Notte delle Chiese, notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura e spiritualità, giunta alla sua 11ª edizione e che si terrà il prossimo 5 giugno.Proponiamo l’evento dal titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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La Lunga Notte delle Chiese nasce con l’idea di aprire le porte delle chiese, appunto, per una notte, rendendole in modo più evidente del solito luoghi di incontro e di relazione facebook
Le nostre anime di notte, Kent Haruf. x.com
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