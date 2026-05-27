Lunga Notte delle Chiese | visite guidate e non solo nella Parrocchia Maria SS Ausiliatrice

Notizia in breve

La Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice partecipa per la prima volta alla Lunga Notte delle Chiese, in programma il 5 giugno. Durante l’evento, saranno organizzate visite guidate e altre attività legate a musica, arte e cultura. La manifestazione, alla sua 11ª edizione, coinvolge vari luoghi di culto in una notte dedicata all’apertura e alla scoperta di spazi spirituali e artistici.