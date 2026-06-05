Oggi verrà sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A. Ecco i criteri che dovranno essere rispettati. TRE FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4 - A partire dalla stagione 202627 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. ASIMMETRIA - La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. OTTO GIORNATE - un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. TURNI INFRASETTIMANALI - Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il calendario della Serie A 2026-27: via con Inter-Monza. Alla 3ª Juve-Milan e i tricolori col Napoli

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Serie A - Inter corta e col fiatone

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