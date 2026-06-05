Il calendario della Serie A 2026-27 | via con Inter-Monza Alla 3ª Juve-Milan e i tricolori col Napoli
Il campionato di Serie A 2026-27 inizia con Inter contro Monza. Alla terza giornata si affrontano Juventus e Milan, mentre i campioni in carica del Napoli incontrano una squadra ancora da definire. Le 20 squadre disputano il calendario completo, con partite distribuite lungo la stagione. La prima giornata si svolge nelle settimane successive all’inizio del campionato, con le sfide che si susseguono secondo l’ordine stabilito.
Oggi verrà sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A. Ecco i criteri che dovranno essere rispettati. TRE FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4 - A partire dalla stagione 202627 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. ASIMMETRIA - La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. OTTO GIORNATE - un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. TURNI INFRASETTIMANALI - Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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