L’Europa mira a raggiungere l’indipendenza energetica attraverso diverse strategie, senza affidarsi a un’unica soluzione tecnologica. La strada include l’aumento della produzione di energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Si lavora inoltre sulla riduzione della dipendenza da importazioni di combustibili fossili e sull’incremento della capacità di stoccaggio energetico. Queste misure sono considerate complementari per ridurre la vulnerabilità del continente.

La ricerca dell’indipendenza strategica da parte dell’Europa non può basarsi su una singola soluzione tecnologica. Garantire sicurezza energetica, competitività industriale, sostenibilità ambientale e resilienza richiede investimenti continui in ricerca, sviluppo e dimostrazione (RD&D) attraverso un portafoglio diversificato di tecnologie emergenti. L’idrogeno verde, il solare avanzato, l’energia eolica, i sistemi di accumulo energetico e le reti intelligenti non dovrebbero essere considerati alternative in competizione tra loro, bensì componenti complementari di un ecosistema dell’innovazione integrato. La lezione che emerge dalle recenti crisi energetiche è chiara: la dipendenza da un numero limitato di tecnologie o da fornitori esterni genera vulnerabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco cosa serve all’Europa per una (vera) indipendenza energetica

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