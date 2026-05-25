Passenger è tratto da una storia vera? Ecco cosa ha davvero ispirato il film horror

Il film horror Passenger, diretto da André Øvredal e scritto da Zachary Donohue, uscirà nelle sale il 21 maggio 2026. La produzione non ha ancora confermato se il film sia ispirato a una storia vera.

Il film horror Passenger, diretto da André Øvredal e scritto da Zachary Donohue, ha creato curiosità ancora prima dell’uscita nelle sale, il 21 maggio 2026. Molti si sono chiesti se fosse tratto da una storia vera, soprattutto per l’ambientazione legata alle strade isolate e ai viaggi notturni, ma anche per la tagline sul poster del film, che sottolinea il numero importante di persone che scompaiono ogni anno, durante i viaggi on the road. La verità è che Passenger non è ispirato a fatti reali, ma è nato dalle esperienze personali dello sceneggiatore. Il progetto nasce completamente da un’idea narrativa, ma lo sceneggiatore, in una conversazione con Collider, ha spiegato che tutto è partito dai ricordi della sua infanzia, trascorsa in Upstate New York, tra lunghe strade secondarie e paesaggi isolati. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Passenger è tratto da una storia vera? Ecco cosa ha davvero ispirato il film horrorPassenger ha incuriosito molti spettatori per il suo realismo: il film horror prende spunto dalle esperienze personali dello sceneggiatore e da ricordi legati a strade isolate e viaggi notturni. cinemaserietv.it

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