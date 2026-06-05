Il presidente del consorzio ha annunciato l’addio a Mei, Canestrari e Omiccioli. L’Alma ha scelto come nuovo allenatore Michele Fucili, ex tecnico di Fossombrone e L’Aquila, ufficializzato durante l’assemblea del consorzio. La riunione ha anche fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sui progetti futuri. Petrucci ha ringraziato i tifosi, annunciando un cambio di direzione per la squadra.

Inizia all’Alma l’era di Michele Fucili. Il 54enne ex tecnico di Fossombrone e L’Aquila è stato "incoronato" nuovo allenatore dei granata dall’assemblea del Consorzio Fano Sport nella riunione di mercoledì scorso dove si è fatto il bilancio della stagione appena conclusa e guardato al domani. Con lui uno staff tecnico e operativo completamente nuovo, con Marongiu, Dalla Bona, Cazzola e, forse, altri innesti. Finisce così dopo due anni la gestione del presidente Mei e del diesse Canestrari, che nel giro di due anni hanno portato la nuova Alma Fano dal gradino più basso del calcio italiano, la Terza Categoria, all’Eccellenza, grazie al lavoro nella stagione appena conclusa del tecnico Mirco Omiccioli subentrato a Luca Spendolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il presidente del consorzio ufficializza l’addio a Mei, Canestrari e Omiccioli. L’Alma all’ex tecnico del Fossombrone Fucili. Petrucci saluta i fanesi: "Grazie, ma cambiamo strada»

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E’ Fucili il più corteggiato. In lizza club di primo pianoMercato, la prossima settimana il diesse della K Sport Ettore Mariotti assieme a Magi incontrerà lo staff e alcuni giocatori per la loro riconferma. msn.com