Ieri sera, durante l’assemblea del Consorzio Fano Sport, è stato deciso un rinnovamento totale della squadra. Il consiglio di amministrazione aveva già presentato una proposta per modificare l’organico tecnico e dirigenziale. Tra i nomi in corsa per la panchina ci sono Fucili, mentre Santini potrebbe essere confermato come vice. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Si va verso il rinnovamento generale dei quadri nell’Alma Fano. Ieri pomeriggio l’assemblea del Consorzio Fano Sport avrebbe deciso in tal senso, ratificando la proposta avanzata dal suo consiglio di amministrazione che prevede un nuovo assetto tecnico e dirigenziale del club di via Toscanini. Secondo quanto prospettato, Michele Fucili sarà il nuovo allenatore dell’Alma, con Giovanni Santini vice, poi il settore tecnico sarà composto da Luca Marongiu, Daniele Dalla Bona ed Umberto Cazzola, mentre novità potrebbero esserci anche per quanto riguarda lo staff medico. Tutto questo perché anche nell’ultimo incontro di sabato scorso svoltosi tra rappresentanti del consorzio e il presidente Mei e il diesse Canestrari non si era trovata una soluzione per integrare i vecchi con le nuove figure già contattate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fano, ieri sera la riunione del Consorzio: verso il cambiamento totale. Alma: Fucili in pole per la panchina, Santini come vice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket A2: per la panchina centese in pole Bonacina. Fanchini ds? Sella, Iozzelli firma con Brindisi. E il vice Dalmonte va verso ForlìPer la prossima stagione, la panchina della Sella Cento potrebbe essere affidata a Bonacina, che si trova in pole position.

Eccellenza, Alma. Il Consorzio "Fano sport» davanti a un bivio: dare continuità alla gestione o cambiare tuttoIl consiglio direttivo del Consorzio Fano Sport si è riunito mercoledì pomeriggio per approvare il bilancio consuntivo della società Alma Fano Calcio...

Temi più discussi: Fano in tv: il volto di Raffaele Di Placido conquista Rai 3 con Tribù; Fano, l’aria di crisi è subito rientrata. FdI ora riceve tre nuove deleghe. Ecco cosa può succedere; Maxi operazione antidroga della polizia in tutta Italia, controlli e denunce anche a Fano; Fano si trasforma in un teatro a cielo aperto con La città che sogna.

Fano, ieri sera la riunione del Consorzio: verso il cambiamento totale. Alma: Fucili in pole per la panchina, Santini come viceSi va verso il rinnovamento generale dei quadri nell’Alma Fano. Ieri pomeriggio l’assemblea del Consorzio Fano Sport avrebbe deciso in tal senso, ratificando la proposta avanzata dal suo consiglio di ... msn.com

Fano, the Consortium met last night: moving toward total change. Alma: Fucili in pole position for the bench, Santini as deputy.The technical department has been revolutionized: Luca Marongiu will be the sporting director, followed by Daniele Dalla Bona and Umberto Cazzola from Fano. sport.quotidiano.net

Questa sera, mercoledì 20 maggio, alle ore 21.03, andrà in onda un approfondimento con 'il mondo del sorriso' dal titolo 'la bocca può farci invecchiare prima'. Appuntamento sul canale 19 di FanoTV, visibile in tutta la Regione Marche. #fanotv x.com