eccellenza a misura di autismo misericordia un riferimento 75 pazienti curati in sedazione

In poco più di un anno, 75 pazienti con disturbo dello spettro autistico sono stati sottoposti a cure odontoiatriche complesse in anestesia generale, con 450 prestazioni eseguite. La Misericordia di Grosseto ha gestito interventi per pazienti che necessitano di sedazione profonda. Le operazioni sono state effettuate per garantire trattamenti sicuri e efficaci a persone con bisogni speciali.

GROSSETO Settantacinque pazienti con disturbo dello spettro autistico sottoposti a cure odontoiatriche complesse in anestesia generale e 450 prestazioni effettuate in poco più di un anno. Sono i numeri dell’attività svolta dall’ Hub odontoiatrico dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, diventato uno dei principali punti di riferimento della Toscana per l’assistenza odontoiatrica a persone con bisogni speciali. I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 aprile 2026 e testimoniano la crescente importanza di un servizio che permette a bambini e adulti con autismo di accedere alle cure dentistiche attraverso percorsi personalizzati e altamente specializzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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