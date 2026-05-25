stop tremori parkinson senza bisturi 10 pazienti curati con ultrasuoni a napoli

Notizia in breve

A Napoli sono stati trattati con ultrasuoni dieci pazienti affetti da Parkinson, ottenendo la scomparsa del tremore sul lato destro in alcuni casi. La terapia, senza intervento chirurgico, ha migliorato la mobilità di chi aveva limitazioni significative. La procedura utilizza onde sonore ad alta intensità per ridurre i sintomi motori. I risultati sono stati documentati in un report clinico, senza che siano stati indicati effetti collaterali gravi o complicazioni.