Stop tremori Parkinson senza bisturi 10 pazienti curati con ultrasuoni a Napoli
A Napoli sono stati trattati con ultrasuoni dieci pazienti affetti da Parkinson, ottenendo la scomparsa del tremore sul lato destro in alcuni casi. La terapia, senza intervento chirurgico, ha migliorato la mobilità di chi aveva limitazioni significative. La procedura utilizza onde sonore ad alta intensità per ridurre i sintomi motori. I risultati sono stati documentati in un report clinico, senza che siano stati indicati effetti collaterali gravi o complicazioni.
Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Il Parkinson limitava quasi del tutto la mia autonomia, dopo la terapia a ultrasuoni il tremore dal lato destro è sparito. Oggi riesco di nuovo a guidare l'auto, farmi la barba, scrivere a mani libere, usare le posate per mangiare. Un risultato che mi ha restituito il futuro che sembrava compromesso dalla malattia". E' la testimonianza di Mauro Sellitto, 72 anni, ingegnere di Caserta, tra i primi 10 pazienti - 8 campani e 2 da fuori regione - trattati al Policlinico universitario Vanvitelli di Napoli con il nuovo sistema di terapia a ultrasuoni guidata da risonanza magnetica. La tecnologia... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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