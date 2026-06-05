Ebola Roberta Villa | Nessun allarme in Italia ed Europa ma è dramma in Congo e Uganda

Nessun allarme è stato annunciato in Italia e in Europa per Ebola, secondo Roberta Villa. La specialista ha spiegato che, al momento, non ci sono rischi di pandemia nel nostro continente. Tuttavia, ha confermato che in Congo e Uganda si registrano ancora casi di malattia, che rappresentano un dramma per le zone colpite. La situazione rimane critica in quei paesi, mentre in Italia e in Europa non si segnalano situazioni di emergenza.

La giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, traccia il punto sull’epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nella provincia di Ituri, e in Uganda “Nessun esperto vede rischi di pandemia da Ebola in Italia e più in generale in Europa: da noi non c’è alcun allarme e vengono messe in atto misure di sorveglianza e isolamento per i soggetti a rischio, ma nella Repubblica Democratica del Congo, specialmente nella provincia di Ituri, e in Uganda la situazione è drammatica”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, traccia il punto sull’epidemia in corso nelle aree martoriate dal virus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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