In Italia è stato introdotto l’obbligo di dichiarare la provenienza per chi arriva da Congo e Uganda. La misura, prevista da un’ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata firmata dal ministro della Salute. Chi proviene da queste aree deve comunicare le proprie generalità e il motivo del viaggio alle autorità sanitarie. La disposizione riguarda i viaggiatori in arrivo e si applica immediatamente.

Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza. In Italia, tuttavia, precisa il ministero nella circolare che accompagna l’ordinanza, il rischio di infezione provocata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola è “basso” e l’ordinanza sulle misure per chi arriva nel nostro Paese da Repubblica Democratica del Congo e Uganda è stata emanata sulla base del “principio di massima precauzione”. Le persone in arrivo in Italia “con qualunque mezzo di trasporto” dai due Paesi, nei quali sono attivi focolai causati dal ceppo Bundibugyo (Bvd del virus Ebola) sono tenute a fare “un’apposita dichiarazione... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ebola, in Italia obbligo dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda

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Temi più discussi: Ebola, obbligo di dichiarazione in Italia per arrivi da Congo e Uganda; Ebola, scattano le misure per chi arriva da Congo e Uganda; Ebola. Pronta la bozza di ordinanza del Ministero della Salute: obbligo di dichiarazione sanitaria per chi arriva da Congo e Uganda; Ebola, in Italia scattano le misure ai confini: dichiarazione obbligatoria per chi arriva da Congo e Uganda.

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