Ebola il centro per i cittadini statunitensi agita il Kenya
Da una settimana si susseguono polemiche in Kenya riguardo alla costruzione di un centro di trattamento e quarantena per Ebola, destinato ai cittadini statunitensi, nella base aerea di Laikipia, a Nanyuki. La struttura è stata avviata dal governo degli Stati Uniti e ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità locali e la popolazione. La questione riguarda principalmente la gestione del progetto e le modalità di comunicazione con le autorità kenyote.
Da una settimana in Kenya monta un’enorme polemica su un centro di trattamento e quarantena di Ebola che gli Stati Uniti stanno realizzando nella base aerea di Laikipia, a Nanyuki,. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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