ebola il centro per i cittadini statunitensi agita il kenya

Notizia in breve

Da una settimana si susseguono polemiche in Kenya riguardo alla costruzione di un centro di trattamento e quarantena per Ebola, destinato ai cittadini statunitensi, nella base aerea di Laikipia, a Nanyuki. La struttura è stata avviata dal governo degli Stati Uniti e ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità locali e la popolazione. La questione riguarda principalmente la gestione del progetto e le modalità di comunicazione con le autorità kenyote.