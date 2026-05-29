Ebola ricorso contro il centro Usa in Kenya
Un'organizzazione di difesa costituzionale ha presentato un ricorso contro il piano statunitense di creare un centro di quarantena in Kenya, vicino al confine con l’Uganda. La struttura dovrebbe essere dedicata alla gestione di casi di Ebola. Il ricorso contesterebbe le modalità di attuazione e le implicazioni legali del progetto. La decisione finale non è ancora stata comunicata.
Uganda L'Istituto Katiba ha presentato ricorso legale contro il piano Usa di istituire un centro di quarantena in Kenya, al confine con l'Uganda, riservato ai cittadini statunitensi Uganda L'Istituto Katiba ha presentato ricorso legale contro il piano Usa di istituire un centro di quarantena in Kenya, al confine con l'Uganda, riservato ai cittadini statunitensi L’Istituto Katiba, che si definisce organizzazione di difesa costituzionale, ha presentato ricorso legale contro il piano Usa di istituire un centro di quarantena in Kenya, al confine con l’Uganda, riservato ai cittadini statunitensi che lasciano la Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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