ebola ricorso contro il centro usa in kenya

Notizia in breve

Un'organizzazione di difesa costituzionale ha presentato un ricorso contro il piano statunitense di creare un centro di quarantena in Kenya, vicino al confine con l’Uganda. La struttura dovrebbe essere dedicata alla gestione di casi di Ebola. Il ricorso contesterebbe le modalità di attuazione e le implicazioni legali del progetto. La decisione finale non è ancora stata comunicata.