ebola proteste in kenya per centro di quarantena per cittadini usa

Notizia in breve

Centinaia di giovani si sono radunati a Nanyuki, in Kenya centrale, per protestare contro l’apertura di un centro di quarantena per Ebola nella base aerea di Laikipia. Il centro è destinato a cittadini statunitensi che potrebbero essere stati esposti al virus. Le manifestazioni hanno coinvolto numerosi partecipanti, che hanno espresso il loro dissenso contro la struttura. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha attirato l’attenzione di altri residenti.