Ebola proteste in Kenya per centro di quarantena per cittadini Usa
Centinaia di giovani si sono radunati a Nanyuki, in Kenya centrale, per protestare contro l’apertura di un centro di quarantena per Ebola nella base aerea di Laikipia. Il centro è destinato a cittadini statunitensi che potrebbero essere stati esposti al virus. Le manifestazioni hanno coinvolto numerosi partecipanti, che hanno espresso il loro dissenso contro la struttura. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha attirato l’attenzione di altri residenti.
Centinaia di giovani nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, hanno manifestato contro l’istituzione di un centro di quarantena per l’Ebola, nella base aerea di Laikipia, destinato a cittadini statunitensi esposti al virus. Le proteste arrivano due giorni dopo che l’Alta Corte del Kenya ha sospeso l’apertura della struttura e l’arrivo di eventuali pazienti stranieri, in attesa dell’udienza su un ricorso presentato dalla Law Society of Kenya e da un’organizzazione di controllo costituzionale. Le due organizzazioni hanno citato la fragilità del sistema sanitario keniota come motivo per cui i pazienti stranieri affetti da Ebola non dovrebbero essere messi in quarantena nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Kenya, proteste contro il centro di quarantena per l'Ebola
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