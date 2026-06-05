Ebola cosa fare in caso di sintomi e come funziona l' autosegnalazione | il Piemonte individua 6 ospedali per i casi sospetti due a Torino

Il Piemonte ha individuato sei ospedali, tra cui due a Torino, per gestire eventuali casi sospetti di Ebola. Il 29 maggio, il Ministero della Salute ha diffuso nuove procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria in risposta all’attuale situazione epidemiologica della malattia da Virus Ebola. Le linee guida prevedono anche l’autosegnalazione dei sintomi e indicazioni su cosa fare in caso di sospetto contagio. Le strutture sono state predisposte per accogliere eventuali pazienti e attuare le procedure di sicurezza.

Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico in materia di MVE – Malattia da Virus Ebola – sono state diffuse il 29 maggio scorso, attraverso una circolare del Ministero della Salute, quelle che sono le “procedure operative" e le “misure di sorveglianza sanitaria”. Un protocollo che comprende. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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