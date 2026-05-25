Casi sospetti di Ebola in Italia due persone rientrate dall' Uganda ricoverate al Sacco di Milano | i sintomi
Due italiani rientrati dall'Uganda sono stati ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomi sospetti di Ebola. Le persone sono state messe in isolamento e sono in corso i test diagnostici. Nessun dettaglio sui risultati è stato ancora comunicato. I pazienti avevano presentato febbre e altri segnali clinici compatibili con il contagio. L'ospedale ha attivato le procedure di sicurezza e monitoraggio.
Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono stati ricoverati in isolamento all’ospedale Sacco di Milano con sintomi che possono far pensare a dei casi di Ebola. Sebbene le autorità sanitarie e l’assessore Guido Bertolaso ritengano molto più probabile una diagnosi di malaria, sono stati attivati tutti i protocolli precauzionali biologici in attesa dei risultati dei test. Ebola, allerta per i casi dopo il rientro dall'Uganda L’isolamento all'ospedale Sacco di Milano L'identificazione del virus Ebola attraverso i sintomi Ebola, allerta per i casi dopo il rientro dall’Uganda L’allarme è scattato nella mattinata di domenica... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano
Notizie e thread social correlati
Ebola, due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano: sono rientrate con la febbre dall'UgandaDue persone sono state ricoverate all'ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto febbre durante un viaggio in Uganda.
Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’UgandaDue persone sono state portate all’ospedale Sacco di Milano con febbre dopo essere tornate dall’Uganda, dove sono stati segnalati sette casi di Ebola.
Temi più discussi: Ebola Bundibugyo in RDC e Uganda: cosa sappiamo dell'epidemia dichiarata emergenza sanitaria internazionale - SISMED; Epidemia di ebola: quanto dobbiamo preoccuparci in Italia?; Oms, il Comitato per le emergenze si riunisce per valutare nuove raccomandazioni sull'allarme Ebola; Due casi sospetti di Ebola nel Comasco.
Sospetti casi di Ebola a Milano: protocollo sanitario speciale per due comaschi di ritorno dall'Uganda x.com
ULTIM'ORA - All'ospedale Sacco di Milano, specializzato in casi di malattie infettive, è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba a Lurate Caccivio e Bulgarograsso, nel Comasco, per due persone giu facebook
Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall'UgandaDue persone rientrate dall’Uganda con sintomi febbrili sono state ricoverate all’ospedale Sacco di Milano per accertamenti. Attivati i protocolli sanitari, mentre il Ministero della Salute rassicura: ... adnkronos.com
Ebola, due casi sospetti in Lombardia: cooperanti ricoverati al Sacco di MilanoUn uomo e una donna rientrati dall’Uganda sono stati posti in isolamento. Bertolaso: L’ipotesi più probabile è la malaria ... affaritaliani.it
Corsa globale per rintracciare i passeggeri della nave da crociera colpiti da hantavirus in corso reddit