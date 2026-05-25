Casi sospetti di Ebola in Italia due persone rientrate dall' Uganda ricoverate al Sacco di Milano | i sintomi

Notizia in breve

Due italiani rientrati dall'Uganda sono stati ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomi sospetti di Ebola. Le persone sono state messe in isolamento e sono in corso i test diagnostici. Nessun dettaglio sui risultati è stato ancora comunicato. I pazienti avevano presentato febbre e altri segnali clinici compatibili con il contagio. L'ospedale ha attivato le procedure di sicurezza e monitoraggio.