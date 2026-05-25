Casi sospetti di Ebola in Italia due persone rientrate dall' Uganda ricoverate al Sacco di Milano | i sintomi

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due italiani rientrati dall'Uganda sono stati ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomi sospetti di Ebola. Le persone sono state messe in isolamento e sono in corso i test diagnostici. Nessun dettaglio sui risultati è stato ancora comunicato. I pazienti avevano presentato febbre e altri segnali clinici compatibili con il contagio. L'ospedale ha attivato le procedure di sicurezza e monitoraggio.

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Due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono stati ricoverati in isolamento all’ospedale Sacco di Milano con sintomi che possono far pensare a dei casi di Ebola. Sebbene le autorità sanitarie e l’assessore Guido Bertolaso ritengano molto più probabile una diagnosi di malaria, sono stati attivati tutti i protocolli precauzionali biologici in attesa dei risultati dei test. Ebola, allerta per i casi dopo il rientro dall'Uganda L’isolamento all'ospedale Sacco di Milano L'identificazione del virus Ebola attraverso i sintomi Ebola, allerta per i casi dopo il rientro dall’Uganda L’allarme è scattato nella mattinata di domenica... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

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