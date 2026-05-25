A Milano è stato attivato un protocollo speciale a causa di due casi sospetti di ebola provenienti dall’Africa. Il Ministero della Salute ha dichiarato che il rischio di diffusione nel Paese è molto basso. I due pazienti sono sotto osservazione e sottoposti a controlli medici. Finora non sono stati confermati casi di infezione, e le autorità continuano a monitorare la situazione. Nessuna misura di quarantena è stata ancora adottata.

Tensione in Italia per due casi sospetti di ebola provenienti dall’Africa. Il Ministero della Salute rassicura subito i cittadini: il rischio di diffusione nel nostro Paese resta molto basso. A Lurate Caccivio, nel Comasco, è stato attivato il “ protocollo sanitario per alcune persone rientrate dall’Uganda nelle scorse ore”. Queste ultime sono state sottoposte per precauzione a una “ valutazione clinica specialistica” per verificare un eventuale contagio da ebola. Chi sono i cooperanti ricoverati all’ospedale Sacco. Il Ministero della Salute ha diffuso la notizia con un comunicato ufficiale. Le due persone sotto osservazione si trovano all’ospedale Sacco di Milano. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cosa sappiamo dei due casi sospetti di ebola in Italia: scatta il protocollo speciale a Milano

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