Easy Blood è un progetto musicale che si distingue per la coerenza nel suo stile. Il disco presenta tracce realizzate con un approccio diretto e senza compromessi, mantenendo un sound riconoscibile e compatto. La produzione e le scelte sonore sono coerenti tra loro, senza ricorrere a soluzioni di comodo o deviazioni stilistiche. Il lavoro si concentra su una narrazione musicale lineare, senza deviazioni o sperimentazioni che possano distogliere dall’obiettivo di mantenere un’identità chiara.

Easy Blood è uno di quei progetti che sanno esattamente cosa vogliono essere. Michael The Skillerz, Tau, G.Love e Dj Erbo mettono insieme un lavoro che non cerca di adattarsi ai linguaggi più popolari del momento, ma preferisce seguire una direzione artistica chiara e coerente dall’inizio alla fine. Una scelta che inevitabilmente restringe il pubblico potenziale, ma che allo stesso tempo conferisce al disco una forte identità. Se dal punto di vista compositivo il progetto resta profondamente legato alla tradizione hip hop, è sul piano della costruzione sonora che emergono alcuni degli aspetti più interessanti. Le produzioni di G.Love sono curate, stratificate e ricche di dettagli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Easy Blood: un disco che sceglie la coerenza invece delle scorciatoie

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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