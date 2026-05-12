Festival di Cannes 2026 | Demi Moore in versione easy-chic Heidi Klum che ha già fatto doppietta I primi casual look delle star

A poche ore dall'inizio del Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate in Costa Azzurra e hanno già mostrato i loro primi look. Demi Moore si presenta in uno stile easy-chic, mentre Heidi Klum ha già sfoggiato due outfit diversi durante i primi eventi. Le celebrità sono arrivate e stanno condividendo i loro primi momenti di moda in attesa della cerimonia di apertura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui