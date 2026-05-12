Festival di Cannes 2026 | Demi Moore in versione easy-chic Heidi Klum che ha già fatto doppietta I primi casual look delle star
A poche ore dall'inizio del Festival di Cannes 2026, le star sono arrivate in Costa Azzurra e hanno già mostrato i loro primi look. Demi Moore si presenta in uno stile easy-chic, mentre Heidi Klum ha già sfoggiato due outfit diversi durante i primi eventi. Le celebrità sono arrivate e stanno condividendo i loro primi momenti di moda in attesa della cerimonia di apertura.
Mancano pochissime ore alla cerimonia d'apertura del celebre appuntamento cinematografico, ma sono già tante le star approdate in Costa Azzurra che stanno regalando i primi guizzi stilistici. Dall'arrivo in aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta per cominciare. Mancano infatti pochissime ore alla cerimonia di apertura della 79esima edizione dell'attesissimo premio, ma nell'assolata Costa Azzurra si respira già glamour ad ogni côté.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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