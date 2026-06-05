È stato riaperto il ponte di Casteldebole | FOTO

Il ponte di via Casteldebole è stato riaperto al transito venerdì 5 giugno. L’intervento, iniziato a novembre, ha portato alla fine dei lavori e alla riapertura in entrambi i sensi di marcia. La strada è ora percorribile senza restrizioni. La riapertura è stata comunicata ufficialmente questa mattina. I lavori hanno coinvolto la struttura e le superfici della carreggiata. Non sono stati segnalati problemi o ritardi durante le operazioni di completamento.

È stato riaperto al transito, la mattina di venerdì 5 giugno, il ponte di via Casteldebole. L’intervento, che ha riaperto il ponte in entrambi i sensi di marcia, è terminato dopo i lavori iniziati a novembre scorso. L’importo totale è stato di 420mila euro.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riaperto il ponte di Casteldebole, nuovo percorso pedonale e più illuminazioneIl cavalcaferrovia di via Casteldebole è stato riaperto questa mattina al transito in entrambi i sensi di marcia.

La Provincia interviene su tre strade: riaperto ponte e lavori di asfaltatura e pulizia | FOTOLa Provincia ha effettuato interventi su tre strade della zona, riaprendo un ponte e procedendo con lavori di asfaltatura e pulizia.

Temi più discussi: Auto a fuoco a Bologna e in provincia: interventi dei vigili del fuoco; Domenico Tedesco: chi è l’ex CT del Belgio, presto nuovo tecnico del Bologna; Bologna calcio, ore decisive sul futuro di Italiano.

Casteldebole, riaperto il cavalcavia dopo i lavori di consolidamento x.com

Riaperto il ponte di Casteldebole, nuovo percorso pedonale e più illuminazioneTerminati i lavori di consolidamento della struttura e sicurezza stradale. Riqualificato anche l’accesso ai pedoni e consolidamento delle scarpate su via Salvemini ... msn.com

Casteldebole, riaperto il cavalcavia dopo i lavori di consolidamentoRiqualificati anche i percorsi pedonali e ciclabili e l’illuminazione ... msn.com