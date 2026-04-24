La Provincia interviene su tre strade | riaperto ponte e lavori di asfaltatura e pulizia | FOTO

La Provincia ha effettuato interventi su tre strade della zona, riaprendo un ponte e procedendo con lavori di asfaltatura e pulizia. Le operazioni sono state completate con l’obiettivo di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza sulle arterie provinciali. Le modifiche sono state comunicate attraverso foto che documentano i lavori conclusi. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripristino o sui dettagli tecnici degli interventi.

Novità per la viabilità della Tuscia, tre interventi su altrettante strade risolvono problemi e difficoltà su arterie provinciali. La prima riguarda il lago di Bolsena, la provincia di Viterbo ha infatti annunciato la conclusione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza in località.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Lavori di asfaltatura sulla Sp37: strade chiuse, occhio agli orariAl via i lavori di asfaltatura lungo la Strada Provinciale 37 del Monte Tombio che sono iniziati oggi, martedì 24 marzo, e si concluderanno venerdì... Vertice sulle strade. Provincia-Industriali: "Tavolo permanente su lavori e tempi"Un asse diretto Provincia-Confindustria per affrontare un tema su cui l’ente locale ha diretta competenza, l’associazione batte da sempre con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2022–2024: Provincia di Pavia e ARAN per la formazione dei Comuni; Caos parcheggi sulla Varesina, interviene la polizia locale: prima l’avviso col megafono, poi carro attrezzi; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Aston Villa troppo forte, il Bologna saluta l'Europa League. La Provincia di Oristano interviene per mettere in sicurezza diversi corsi d’acqua. La mappa dei lavoriLa Provincia di Oristano rafforza la propria azione sul fronte della sicurezza idrogeologica e della tutela ambientale attraverso una programmazione organica degli interventi di manutenzione del retic ... linkoristano.it Interviene anche il presidente della Provincia di Lecce sul caso Poli Bortone - facebook.com facebook