EON Italia rafforza il progetto Energy4Blue alle Isole Tremiti
E.ON Italia ha ampliato il progetto Energy4Blue nelle Isole Tremiti, un'iniziativa dedicata alla tutela del Mediterraneo. Il progetto prevede interventi di conservazione ambientale e sostenibilità, con particolare attenzione alla protezione delle aree marine. La collaborazione coinvolge enti locali e associazioni ambientaliste. La società ha annunciato investimenti specifici per sostenere le attività di monitoraggio e sensibilizzazione nella zona. Finora, sono stati realizzati interventi di pulizia e conservazione delle aree marine protette.
Con Energy4Blue, E.ON Italia sostiene il ripristino delle praterie di Posidonia oceanica e la tutela delle tartarughe marine Le attività di Save the Wave con UNESCO-COI e il Turtle Point di Lipari rappresentano iniziative concrete volte alla protezione della biodiversità marina Prosegue l’impegno di E.ON Italia nella tutela del mare e della biodiversità, attraverso il progetto Energy4Blue, che negli ultimi anni ha portato risultati tangibili grazie alla collaborazione con UNESCO-COI e l’Università di Bari per l’iniziativa Save the Wave e con Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit volta allo studio e alla conservazione delle risorse marine dell’Arcipelago Eoliano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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