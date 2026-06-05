eon italia rafforza il progetto energy4blue alle isole tremiti

Notizia in breve

E.ON Italia ha ampliato il progetto Energy4Blue nelle Isole Tremiti, un'iniziativa dedicata alla tutela del Mediterraneo. Il progetto prevede interventi di conservazione ambientale e sostenibilità, con particolare attenzione alla protezione delle aree marine. La collaborazione coinvolge enti locali e associazioni ambientaliste. La società ha annunciato investimenti specifici per sostenere le attività di monitoraggio e sensibilizzazione nella zona. Finora, sono stati realizzati interventi di pulizia e conservazione delle aree marine protette.