Ieri, le Isole Tremiti hanno visto la presenza di figure di rilievo e un'attenzione istituzionale significativa. Tra i partecipanti, il cantante e compositore Giuliano Sangiorgi e il sindaco di una città vicina. È stata la prima volta in sei anni che un presidente di regione ha visitato le isole del Gargano. La giornata ha visto incontri e interventi che hanno attirato l’interesse locale e regionale. L’evento si inserisce in un periodo di attenzione crescente verso questa zona.

ISOLE TREMITI - Giornata di presenze illustri e attenzione istituzionale, ieri, per l'arcipelago diomedeo. Come riportato dalle testate locali sul web, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha fatto visita alle Isole Tremiti, effettuando tappe specifiche a San Nicola e San Domino. A fare da guida d'eccezione al Governatore è stata la sindaca Annalisa Lisci, che ha accompagnato la delegazione tra le bellezze e le sfide del territorio insulare. Insieme a loro, una presenza speciale e molto amata dal pubblico: Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro. Era infatti dal 2019 che un Governatore della Regione Puglia non visitava ufficialmente le Isole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giuliano Sangiorgi con Antonio Decaro alle Isole Tremiti, un presidente mancava da 6 anni dalle Isole del Gargano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Campo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’OrdinanzaCampo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’Ordinanza di interdizione della...

Il paradosso delle Tremiti, le isole pugliesi che dipendono dal Molise: “La loro naturale ‘casa’ è il Gargano”"Le Isole Tremiti devono tornare nel naturale perimetro amministrativo e funzionale del Gargano e della Puglia".