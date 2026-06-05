E' morto Antonio Di Bennardo Music Live | il malore fatale dal benzinaio

Notizia in breve

Un uomo è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava presso un distributore di carburante a Marcianise. La vittima, di nome Antonio Di Bennardo, è stata soccorsa dai soccorritori ma non ha fatto ritorno. Il sindaco di Mugnano ha espresso il cordoglio della comunità per la perdita. La notizia è stata confermata dalle autorità che stanno verificando le cause del decesso. La salma è stata affidata alle autorità sanitarie per ulteriori accertamenti.