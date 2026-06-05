E' morto Antonio Di Bennardo Music Live | il malore fatale dal benzinaio
Un uomo è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava presso un distributore di carburante a Marcianise. La vittima, di nome Antonio Di Bennardo, è stata soccorsa dai soccorritori ma non ha fatto ritorno. Il sindaco di Mugnano ha espresso il cordoglio della comunità per la perdita. La notizia è stata confermata dalle autorità che stanno verificando le cause del decesso. La salma è stata affidata alle autorità sanitarie per ulteriori accertamenti.
Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, esprime il cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Antonio Di Bennardo, che ha accusato il malore fatale mentre era da un benzinaio a Marcianise.“Esprimo profondo dolore per la scomparsa di un amico, Antonio Di Bennardo, che tutti conoscevamo come. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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